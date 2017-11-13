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В Попасной задержаны военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые нанесли телесные повреждения гражданскому лицу. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Военной службой правопорядка проводится проверка по данному факту и во взаимодействии с сотрудниками Национальной полиции выясняются обстоятельства и причины произошедшего», - говорится в сообщении.

«Таким не место в рядах Вооруженных сил Украины и они должны ответить в соответствии с законом», - заявили в штабе. 
ForUm

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