В селе Красиловка Броварского района 41-летний местный житель во время охоты на кукурузном поле по собственной неосторожности из зарегистрированного ружья, смертельно ранил киевлянина, который также охотился на зверя.

Как сообщает пресс-служба полиции Киевской области, трагедия произошла 11 ноября, около 11:00.

Мужчина сразу же сообщил о содеянном в полицию. По указанному адресу сразу прибыла следственно-оперативная группа Броварского отдела полиции. Судебно-медицинский эксперт, осмотрев тело пострадавшего, диагностировал смертельное огнестрельное ранение спины.

Мужчина объяснил, что перепутал человека со зверем. У охотника изъято зарегистрированное охотничье ружье. Сейчас назначен ряд экспертиз. Продолжается комплекс следственных действий. Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.