также в разделеЭкономика
Держатели еврооблигаций «ПриватБанка» подали иск в Лондонский суд 50
S&P подтвердило рейтинги Украины со стабильным прогнозом 49
Более 230 тысяч авто на еврономерах в Украине незаконно 175
В ООН призвали наказывать за злоупотребления с офшорами 44
За просрочку оплаты коммуналки будут штрафовать 213
Немецкая DHL работает в Крыму, несмотря на санкции 72
Мининфраструктуры хочет пустить лоукосты в Нежин и Житомир 40
Миссия МВФ прибудет в Украину для обсуждения бюджета-2018 48
Из «Ощадбанка» исчезли $156 миллионов, арестованных по делу Онищенко 126
Кабмин повысил стипендии на 18% 155
Литва проверяет законность ввоза в Украину авто на «евробляхах» 134
Украина ввела санкции против 18 российских компаний 85
МЭРТ ввело санкции против крупнейшего поставщика антрацита в Украину 135
ЕБРР предупредил Украину, что продолжение программы МВФ – под вопросом 200
Цены на украинских АЗС продолжили рост 79
Международные резервы Украины растут третий месяц подряд 54
«Банк Богуслав» признан неплатежеспособным 51
Bitcoin побил новый рекорд стоимости 57

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's прогнозирует курс гривни на конец 2018 года на уровне 27,3 UAH/USD, на конец 2019 года - 27,5 UAH/USD.

Об этом говорится в аналитических материалах агентства, передают Українські Новини.

По данным S&P, курс гривни на конец 2017 года составит 26,9 UAH/USD, а на конец следующего 27,3 UAH/USD.

При этом в 2019 и 2020 году курс будет оставаться на уровне 27,5 UAH/USD.

Как сообщал ForUm,  S&P подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг Украины  в иностранной и национальной валютах на уровне B-. Краткосрочный кредитный рейтинг так же остался без изменений – на уровне B. Прогноз по обоим рейтингам «стабильный».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги