Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's прогнозирует курс гривни на конец 2018 года на уровне 27,3 UAH/USD, на конец 2019 года - 27,5 UAH/USD.

Об этом говорится в аналитических материалах агентства, передают Українські Новини.

По данным S&P, курс гривни на конец 2017 года составит 26,9 UAH/USD, а на конец следующего 27,3 UAH/USD.

При этом в 2019 и 2020 году курс будет оставаться на уровне 27,5 UAH/USD.

Как сообщал ForUm, S&P подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах на уровне B-. Краткосрочный кредитный рейтинг так же остался без изменений – на уровне B. Прогноз по обоим рейтингам «стабильный».