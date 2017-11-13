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В Днипре неизвестные испортили портрет писателя Олеся Гончара, нарисованный на заборе волонтерами в рамках акции «Слово на стене». Об этом сообщила координатор проекта Анастасия Теплякова, пишет Радио Свобода.

Глаза на портрете писателя зарисовали черной краской.

«Никогда не думала, что именно этот портрет тронут. Он получился таким живым, реальным и таким искренним, что это как человека ударить просто так. Сказать, что больно, - это не сказать ничего. Сегодня в «Слово на стене» фактически траур. Потому что каждая локация рождается в муках и лелеется, как ребенок. Нам пришлось зарисовать портрет. Мы не знаем, кто испортил портрет Гончара, почему и за что. Скорее всего, «просто», - отметила Теплякова.

Как отметила координатор акции, портрет не подлежал восстановлению, поэтому авторы рисунка решили забелить рисунок. В то же время участники акции отмечают, что это не остановит их инициативу.

В 2016 году в Днипре стартовал проект «Слово на стене» - уникальная художественная инициатива творческой молодежи, которая популяризирует украинскую литературу. Первый объект – граффити с цитатой из романа «Собор», запрещенного в советское время, писателя-земляка Олеся Гончара – волонтеры создали на остановке в студенческом районе, на углу улицы Телевизионной и проспекта Гагарина. Позже на других зданиях и остановках города появились цитаты из произведений украинских классиков, а также портрет Олеся Гончара на заборе у входа во двор у студенческих общежитий.

 
ForUm

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