Полиция задержала женщину, которая в течение трех недель «минировала» Вышгородскую ГЭС. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Телефонным террористом оказалась 60-летняя уроженка Хмельницкой области, которая временно подрабатывала продавцом на одном из столичных рынков. Тревожные звонки осуществляла в выходные дни из разных столичных таксофонов. Все свои преступные действия фиксировала в блокноте.

Сотрудники Вышгородского отдела полиции Киевщины совместно с СБУ провели ряд оперативно-розыскных действий и задержали злоумышленницу при осуществлении очередного звонка.

Каждый раз, при обследовании взрывотехниками и следственно-оперативной группой указанной «минером» территории, никаких взрывных устройств обнаружено не было. Всего для проверки указанной информации были задействованы взрывотехники, эксперты-криминалисты с использованием служебной собаки, сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям, Службы безопасности Украины и медики.

В настоящее время подозреваемая задержана. Она призналась в содеянном. Продолжается комплекс следственных действий. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит до 8 лет лишения свободы.