Немецкая судоходная компания Peter Döhle Schiffahrts-KG сообщила об освобождении шестерых своих моряков, среди которых украинец, захваченных в плен пиратами у нигерийского побережья. Об этом пишет DW.

«Моряки чувствуют себя хорошо и уже вернулись к своим семьям», - заявил представитель Peter Döhle Schiffahrts-KG в воскресенье, 12 ноября. При этом он не стал уточнять условия, на которых пираты отпустили моряков, и точной даты возвращения.

Как сообщалось, 21 октября пираты напали на контейнеровоз Demeter в Гвинейском заливе к югу от нигерийского города Порт-Харкорт. Восемь пиратов на быстроходной моторной лодке напали на корабль, когда тот заходил в нигерийский порт. Они похитили шестерых членов экипажа, включая капитана судна. Похищенные моряки не являются гражданами Германии, сообщило агентство MTI Networks.

Всего за девять месяцев текущего года в международных водах был зафиксирован 121 случай пиратства и вооруженных ограблений, сообщило Международное морское бюро. В Бюро отмечают, что Гвинейский залив, где совершено нападение на немецкий корабль, из-за действий пиратов считается особенно опасным.