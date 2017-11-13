Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в двух областях на западе страны деятельность нелегальных центров, которые противоправно оформляли украинцам гражданстве других стран. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что дельцы обеспечивали «клиентам» оформление поддельного пакета документов, дающих право претендовать на получение паспорта гражданина ряда стран Евросоюза. Злоумышленники предоставляли заказчикам полный «пакет услуг», в том числе подбирали двойников, со знанием иностранного языка, для посещения иностранных дипломатических учреждений.

По информации спецслужбы, противоправной схемой воспользовались более тысячи украинских граждан, стоимость комплекта поддельных документов составляла до восьми тысяч евро.

Во время санкционированных обысков в офисах и по месту жительства злоумышленников, оперативники СБУ изъяли почти сто пакетов документов для оформления иностранного гражданства. Правоохранители, в частности обнаружили фальшивые печати органов власти СССР и Украины, паспорта граждан других стран, незаполненные бланки свидетельств о браке и заключения брака.

Возбуждены уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.