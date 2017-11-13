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Ситуация в районе проведения АТО остается сложной. По сравнению с предыдущими сутками количество вражеских вооруженных провокаций выросло почти вдвое – до 33, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Свыше десятка фактов использования боевиками оружия характеризуются применением минометов различных калибров. Особенно активно противник нарушает договоренности о прекращении огня с темное время суток.

Так, с наступлением сумерек, враг активизировался на светлодарской дуге: из120-ти и 82 мм минометов, гранатометов, стрелкового оружия и вооружения БМП были обстреляны защитники Луганского.

На подступах к Донецку факты применения противником пехотного вооружения зафиксированы у Авдеевки, Марьинки и шахты Бутовка.

На Луганском направлении боевики вели огонь из 82 мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия вблизи Катериновки, а из крупнокалиберных пулеметов – по защитникам Валуйска.

«Несмотря на повышение вражеской огневой активности, ни один украинский воин в результате боевых действий не пострадал», - отметили в штабе.

 
ForUm

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