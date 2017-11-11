Президент Петр Порошенко не назначил судьей нового Верховного суда судью Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел Сергея Слынько, оставившего в силе приговор генеральному прокурору Юрию Луценко.
Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.
В субботу, 11 ноября, Президент подписал указ о назначении 113 судей нового Верховного суда.
При этом Высший совет правосудия внес ему представление на назначение 114 судей.
По словам источника, Порошенко не назначил судью Слынько.
При этом в законодательстве не указано право Президента не назначать судью, кандидатура которого была одобрена Высшим советом правосудия.
В 2013 года судья Слынько в составе коллегии Высшего спецсуда отклонил кассацию Юрия Луценко и оставил в силе приговор к 4 годам тюрьмы экс-министру внутренних дел, вынесенный Печерским районным судом Киева.
При этом другой судья из этой коллегии, Вячеслав Наставный, назначен судьей нового Верховного суда.
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