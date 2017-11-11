Президент Петр Порошенко не назначил судьей нового Верховного суда судью Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел Сергея Слынько, оставившего в силе приговор генеральному прокурору Юрию Луценко.

Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.

В субботу, 11 ноября, Президент подписал указ о назначении 113 судей нового Верховного суда.

При этом Высший совет правосудия внес ему представление на назначение 114 судей.

По словам источника, Порошенко не назначил судью Слынько.

При этом в законодательстве не указано право Президента не назначать судью, кандидатура которого была одобрена Высшим советом правосудия.

В 2013 года судья Слынько в составе коллегии Высшего спецсуда отклонил кассацию Юрия Луценко и оставил в силе приговор к 4 годам тюрьмы экс-министру внутренних дел, вынесенный Печерским районным судом Киева.

При этом другой судья из этой коллегии, Вячеслав Наставный, назначен судьей нового Верховного суда.