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В Желтых Водах в пятницу, 10 ноября, вечером неизвестные подорвали личный автомобиль сотрудников полиции, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

В машине находились двое полицейских, которые получили незначительные телесные повреждения.

Установлено, что вчера вечером в городе Желтые Воды двое полицейских, 1979 и 1980 рождения, садились в личный автомобиль ВАЗ и услышали хлопок. В машине сразу возникло возгорание, которое правоохранители самостоятельно ликвидировали.

Один из полицейских получил телесные повреждения в виде резаной раны ноги. Транспортное средство сгорело наполовину.

Предварительно причиной взрыва стал выстрел из РПГ-18. С места происшествия изъяты осколки от реактивной гранаты. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего). Полиция устанавливает личности и местонахождение злоумышленников.

 
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