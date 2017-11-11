Экс-премьер-министр Украины, глава политсовета партии «Народный фронт» Арсений Яценюк заявил, что его команда стала сильнее после политического кризиса 2016 года, и поблагодарил Президента за опыт.

Об этом он заявил во время съезда «Народного фронта» в Киеве в субботу, 11 ноября, сообщили ForUm’у в пресс-службе политсилы.

«Мне жаль, что наши партнеры по коалиции поступили недальновидно. Я ожидал полной поддержки от Президента. Президент сделал ошибку. Что я могу ответить Президенту? Стандартный ответ в украинской политике – мы переходим в оппозицию, вот вам мой кулак. Сейчас я Президенту Порошенко хочу ответить следующее. Господин Президент, спасибо за опыт. Мы стали сильнее. И я надеюсь, что все участники тогдашнего политического кризиса сделали выводы и не допустят подальше таких ошибок», - заявил Яценюк.

«Ведь речь идет не о наших политических рейтингах, не о местах в правительстве или в парламенте, - это все пройдет. Речь идет о судьбе страны. И сейчас судьба страны зависит от единства всех ветвей власти, Президента, правительства и нашей парламентской коалиции. И не только от единства, но и правильных целей, которые должны быть поставлены и доказаны», - добавил он.

Напомним, Яценюк заявил, что «Народный фронт» будет участвовать в президентских и парламентских выборах в 2019 году.



