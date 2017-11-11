Вандалы осквернили знаменитый памятник советскому воину-освободителю в болгарском городе Пловдив, также известный как «Алеша». Об этом сообщается на странице областного совета Болгарской социалистической партии (БСП) в Facebook.





Памятник разрисовали свастиками, антисемитскими лозунгами и оскорбительными посланиями — как предполагается, в адрес официального представителя российского МИД Марии Захаровой.

МИД Болгарии уже осудил этот акт вандализма. «Такие проявления абсолютно неприемлемы и противоречат традиционной толерантности и терпимости болгарского общества, а также обязательствам страны перед ЕС и международными организациями по борьбе с расизмом, ксенофобией и преступлениями на почве ненависти», — говорится в заявлении ведомства. МИД выразил надежду, что виновных найдут и привлекут к ответственности.

В Москве инцидент пока никак не прокомментировали.