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Вандалы осквернили знаменитый памятник советскому воину-освободителю в болгарском городе Пловдив, также известный как «Алеша». Об этом сообщается на странице областного совета Болгарской социалистической партии (БСП) в Facebook.



Памятник разрисовали свастиками, антисемитскими лозунгами и оскорбительными посланиями — как предполагается, в адрес официального представителя российского МИД Марии Захаровой.

МИД Болгарии уже осудил этот акт вандализма. «Такие проявления абсолютно неприемлемы и противоречат традиционной толерантности и терпимости болгарского общества, а также обязательствам страны перед ЕС и международными организациями по борьбе с расизмом, ксенофобией и преступлениями на почве ненависти», — говорится в заявлении ведомства. МИД выразил надежду, что виновных найдут и привлекут к ответственности. 

В Москве инцидент пока никак не прокомментировали.
ForUm

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