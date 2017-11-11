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В конце прошлых суток в районе проведения АТО сохранялась тенденция к обострению обстановки. Российско-оккупационные группировки активно обстреливали позиции украинской армии, применяя при этом минометы различных калибров, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на подступах к Донецку боевики дважды били из 82-миллиметровых минометов и гранатометов по защитникам Авдеевки. Также дважды под огонь вражеских пулеметов попали укрепления сил АТО в окрестностях Зайцево.

На луганском направлении НВФ обстреляли из минометов опорные пункты Вооруженных сил Украины у Катериновки и станции Донец. А с пехотного вооружения били неподалеку Луганского и Станицы Луганской.

На приморском направлении, во второй половине дня противник применял 120-миллиметровые минометы у Павлополя и Водяного. Наши бойцы асимметрично отвечали наемникам. В результате этого противостояния получил ранения один украинский военнослужащий.

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 33 раза нарушили перемирие. Силы АТО 24 раза огнем с пехотного вооружения жестко подавляли активность врага. В результате боевых действий получили ранения двое украинских защитников. 
ForUm

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