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Сборная Украины по футболу в товарищеском матче обыграла команду Словакии.

Пропустив первыми, «сине-желтые» во Львове сумели воплотить безоговорочное игровое преимущество в два гола, одержав уверенную победу над принципиальным соперником.

Правда, матч для украинской сборной, в составе которой дебютировали сразу четверо игроков, начался неудачно. После стартовых атак «сине-желтых», на острие которых оказывался дебютант – Юрий Коломоец, словаки неожиданно открыли счет. После навеса со штрафного Гамшик нанес удар головой, Пятов мяч отбил, но на добивании самым расторопным оказался Штетина, который отправил мяч в сетку.

Пропустив, украинцы увеличили обороты. Ярмоленко, Соболь, Коноплянка и Малиновский раз за разом ставили в тупик защитников гостей, но довести до логического завершения комбинации подопечным Андрея Шевченко не удавалось.

И все же количество моментов переросло в качество. Ярмоленко, не сумевший удачно распорядиться мячом после паса Коноплянки, «исправился» после Марлоса, который «выцарапал» мяч в центре поля. Точный удар полузащитника «Боруссии» - и на табло «Львов Арены» загорелись две единицы.

После перерыва украинцы не остановились. Коломоец заработал опасный штрафной – Коноплянка пробил рядом с «девяткой». А через несколько минут он точно пробил метров с 15-ти и заставил во второй раз капитулировать голкипера гостей.  

Украина – Словакия - 2: 1

Голы: Ярмоленко (39), Коноплянка (54) - Штетина (10)

По материалам: ФФУ
ForUm

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