Венгерские власти используют украинский закон об образовании с целью влияния на выборы в своей стране. Об этом в интервью изданию Euractiv заявил посол Украины в ЕС Николай Точицкий.



Он напомнил, что на западе Украина граничит с пятью странами.

«Когда одна из этих стран начала говорить, что 7 статья этого закона уничтожит возможность для меньшинств изучать их собственный язык, наш министр образования объяснила, о чем в этой статье идет речь», - сказал Точицкий, передает УНИАН.

Таким образом он объяснил, почему некоторые страны-соседи, например, Болгария, сразу поняли аргументы Украины относительно образовательного закона, а Венгрия отреагировала настолько жестко.

«Выяснилось, что в некоторых болгарских школах в Украине не хватает хороших учителей. Поэтому вместе с Болгарией мы совместно внедряем обучающие программы. Можно выйти на лучшую ситуацию со страной, которая готова сотрудничать. Но со страной, которая хочет использовать этот закон для своих целей, для внутренней повестки дня – выборов – очевидно, это невозможно. Я имею в виду Венгрию, я не боюсь называть эту страну», - отметил дипломат.

Как известно, Венгрия одной из первых раскритиковала принятый Закон Украины «Об образовании» от 5 сентября и пригрозила, что через него будет блокировать все международные инициативы Украины.

10 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что новый закон Украины «Об образовании» существенно нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Он также заявил, что Будапешт будет дальше добиваться от Киева отзыва закона об образовании, а если этого не произойдет, то будет требовать санкций Европейского Союза против Украины.

В конце сентября правительство Украины направило закон «Об образовании» на экспертизу в Венецианскую комиссию – консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы. Выводы ожидаются в декабре.