По материалам Службы безопасности Украины Приморский районный суд Одессы приговорил к четырем годам и пяти месяцам лишения свободы организатора информаторской сети террористической организации «ДНР». Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В конце 2015 года сотрудники спецслужбы установили, что четверо информаторов по заданию кураторов из так называемой «ДНР» собирали в разных городах Украины и передавали террористам данные о силах антитеррористической операции. Злоумышленники, в частности, сообщали кураторам о позывных, радиочастотах, местах дислокации, количестве личного состава, вооружения и бронетехники и позициях украинских военных.

Оперативники СБУ задержали организатора сети при пересечении линии разграничения для получения информации от агентов.

Решением суда организатор признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Приговор вступил в законную силу.