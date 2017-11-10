Лидер партии «Рух нових сил» Михаил Саакашвили сообщил, что его 11-летнего сына Николоза и сопровождавшего охранника задержали в аэропорту «Борисполь».

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам политика, охранника, который сопровождал его сына, «скрутили 6 пограничников и отправили в самолет».

Спикер Госпогранслужбы Олег Слободян подтвердил, что «около 18:30 в аэропорт «Борисполь» рейсом из Тбилиси прибыл несовершеннолетний гражданин-нерезидент Украины, который приходится сыном Михаила Саакашвили».

«К сожалению, ребенка в аэропорту никто из близких родственников или иных уполномоченных лиц не встречал. После того как в аэропорт прибыл отец данного гражданина (около 20:00), пограничники оформили факт пересечения границы несовершеннолетним гражданином и убедились, что сын встретился с отцом», - написал он в Facebook.

Слободян подчеркнул, что охранника, который прибыл вместе с сыном Саакашвили, не пропустили через границу из соображений безопасности.