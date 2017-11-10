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Мужчина, который упал на рельсы станции метро «Дарница» в Киеве, погиб, сообщает пресс-служба столичной полиции.

«По предварительным данным, гражданин 1962 года рождения сам прыгнул на рельсы», - сообщили в полиции.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа территориального управления полиции и врачи. Прибыв на вызов, «скорая» констатировала смерть мужчины. Известно, что пострадавший находился на платформе со своей матерью.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и опрашивают очевидцев. Движение поездов было остановлено на некоторое время. Тело мужчины направили на экспертизу для окончательного установления причины смерти.

Следственным отделом управления полиции в метрополитене сведения внесены в журнал единого реестра досудебных расследований. Проводится проверка.

Напомним, ЧП произошло сегодня около 17:00.

 
ForUm

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