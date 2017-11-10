Луганский аэропорт в 2014 году был разрушен в результате обстрелов из ракетного комплекса «Точка» с российской территории. Об этом в интервью газете Факты заявил заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина.

Он подчеркнул, что Госпогранслужба располагает данными о ракетных обстрелах аэропорта с территории России.

«Помните, летом 2014 года появились слухи, что луганский аэропорт обстреляли тактическим ядерным оружием? Этого, конечно, не было. Но наша погранслужба зафиксировала обстрелы тактическими ракетами «Точка» со стороны России», - сказал замминистра.

Лищина добавил, что были засвидетельствованы показания пограничников, которые попали под обстрел с российской территории в 2014 году.

«Еще мы собрали свидетельские показания наших пограничников на Луганщине, которых первыми обстреляли с территории России», - добавил он.

Напомним, бои за луганский аэропорт продолжались с 8 апреля по 1 сентября 2014 года. С начала вооруженного конфликта на Донбассе он был взят под контроль силами АТО. В его обороне принимали участи 128-я отдельная горно-пехотная бригада, 15-й отдельный горно-пехотный батальон, 25-я отдельная Днепропетровская воздушно-десантная бригад и 80-я отдельная аэромобильная бригада. В результате регулярных обстрелов со стороны боевиков аэропорт был полностью разрушен.

Ночью 14 июня 2014 года при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из зенитного ракетного комплекса был сбит военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76, в результате чего погибли 49 человек.