Арбитражный суд Москвы присвоил гриф «секретно» делу по иску министерства обороны РФ к КБ «Южное» — крупному разработчику ракетно-космической техники.

Как сообщает РИА Новости, сегодня должны состояться очередные слушание по этому делу. Разбирательство пройдет в закрытом режиме.

На одном из предыдущих заседаний представитель «Южного» заявил, что КБ может предложить Минобороны мировое соглашение, а юрист минобороны пообещал передать эту информацию своему руководству.

В феврале российское оборонное ведомство подало к КБ «Южное» иск, в котором требует расторгнуть государственный контракт, заключенный 29 августа 2003 года. По этому договору украинское предприятие должно было провести опытно-конструкторские работы по продлению сроков эксплуатации комплексов «Воевода» (по классификации НАТО — «Сатана»).

Минобороны требует взыскать с КБ «Южное» 183,6 миллиона рублей, в которые оценивает оплаченные, но не выполненные работы, более трех миллионов рублей процентов и 915,6 миллиона рублей неустойки за невыполнение условий контракта.

Представитель КБ «Южное» эти требования не признал и просил полностью их отклонить. По его словам, предприятие остановило передачу Минобороны результатов ОКР из-за того, что в августе 2014 года украинские власти ввели запрет на экспорт в Россию товаров и услуг военного и двойного назначения. В КБ считают, что это обстоятельство непреодолимой силы, подтвержденное сертификатом Торгово-промышленной палаты Украины.

Кроме того, заявил ответчик, Минобороны пропустило годичный срок исковой давности, предусмотренный украинским законодательством, а также не соблюдало обязательный претензионный порядок урегулирования спора.

Конструкторское бюро «Южное» занимается сложными наукоемкими проектами, в том числе в космической области — в частности, разрабатывает ракеты-носители «Зенит», «Циклон», «Днепр», «Маяк» и другие, производство которых ведется на днепропетровском заводе «Южмаш».