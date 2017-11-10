Возле французского города Тулуза автомобиль въехал в группу людей перед бизнес-школой в коммуне Бланьяк, департамент Верхняя Гаронна.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BFM TV.
В результате наезда автомобиля на людей пострадали трое китайских студентов, двое из них получили тяжелые травмы.
Водителя задержали на месте инцидента. По данным французских СМИ, он заявил, что намеренно наехал на людей.
Издание Le Figaro со ссылкой на источники в полиции сообщает, что водитель – мужчина 1989 года рождения, азиатского происхождения и мог страдать психическими расстройствами.
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