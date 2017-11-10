Президент Петр Порошенко на заседании Национального совета реформ отметил, что прозрачный и эффективный реестр земли поможет защититься от фальсификаций и рейдерских захватов земельных ресурсов. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Мы договорились о том, что в ближайшее время мы объединим все законодательные инициативы, и будет внесен закон, который с одной стороны не просто упростит процедуру регистрации земельных прав, а сделает ее прозрачной. И, я надеюсь, уничтожит, ликвидирует само поле для коррупции», - сказал Порошенко.

Он напомнил, что в октябре на заседании Совета регионального развития представители местного самоуправления и территориальных общин поставили вопрос о защите их прав: и по регистрации земельных участков и по земельному рейдерству и тех злоупотреблений, которые имели место в Госгеокадастре. Президент отметил мгновенную реакцию об отстранении и увольнении соответствующих чиновников.

По его словам, в качестве стимула для объединенных территориальных общин будет сделан решительный шаг и они получат право распоряжения теми земельными участками, которые до сих пор были в распоряжении центральной власти. «Думаю, что это продолжение политики децентрализации», - добавил Президент. В связи с этим он в очередной раз призвал общины объединяться, чтобы получить такое право.

Отдельно Президент обратил внимание на вопрос введения единого реестра. «Надо ликвидировать двойные реестры, которые являются атмосферой для рейдерских захватов земли. У нас должен быть один реестр», - заявил Порошенко. По его словам, сейчас предлагается, чтобы соответствующий реестр был в Госгеокадастре. «Но это должна быть только сервисная и контрольная функция. Никто не может остановить, «подвесить» и ждать, скажем так, стимулирующих шагов для ускорения этой регистрации. Уверен в том, что это должно быть прозрачно, понятно и эффективно», - подчеркнул Глава государства.

По мнению Президента, вопросы льгот в этой сфере также должны быть переданы общинам. «Поскольку все эти налоги идут общине, почему государство должно вмешиваться в то, каким образом, кому и как это надо обсуждать и вычислять? Систему предоставления льгот надо передать общине. И община на месте, в селе лучше знает, кому, на какой процент и как эти льготы отдаются», - отметил он.

Президент подчеркнул, что его не удовлетворяет состояние дел по оцифровке земельного кадастра. Глава государства рассказал, что по разным оценкам, на сегодняшний день оцифровано в пределах 50% - данные колеблются от 40% до 60%. «Это абсолютно неприемлемо», - отметил Порошенко.

По его словам, этот вопрос обсуждался с правительством, была отдельная программа Всемирного банка, выделенные средства. «А воз и ныне там. Ни о каком рынке земли, ни о каком продолжении земельных реформ, ни о какой борьбе с рейдерством, ни о чем мы не будем говорить, пока у нас не будет прозрачного и эффективного реестра», - подчеркнул Глава государства.

Президент отметил, что после создания такого реестра доступ к нему должен иметь регистратор – во избежание каких-либо недоразумений. Также должен быть наведен порядок с доверенностями, чтобы не допустить фальсификации. «И таким образом уничтожить само правовое поле для фальсификации и рейдерских захватов», - подчеркнул Президент. Он также подчеркнул, что в дальнейшем нельзя мириться с таким положением дел, поскольку это не соответствует позициям по созданию благоприятного инвестиционного климата, в том числе и в аграрной сфере.