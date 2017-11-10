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Национальный совет по результатам внеплановой проверки на ЗАО «Радиокомпания Люкс», г. Киев (позывные «Люкс ФМ»), наложен штраф за несоблюдение требований законодательства об обязательной доле звучания в эфире песен на украинском языке. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

Мониторингом от 1 августа зафиксировано нарушение требований части второй статьи 9 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», поскольку доля песен на государственном языке в промежуток времени с 07:00 до 14:00 составляла 23,5%.

Указанное нарушение является основанием для применения санкции «взыскание штрафа» согласно части 11 статьи 72 Закона в размере 5% общей суммы лицензионного сбора.

Таким образом, сумма штрафа ЗАО «Радиокомпания Люкс» составляет 50 520  грн.

Согласно закону доля песен на государственном языке в эфире радиостанций в течение первого года его действия должен составлять 25%, в течение второго года – 30%, в течение третьего года – 35%. Изменения в законодательство об обязательной доле песен на украинском языке вступили в силу 8 ноября 2016.

По данным СМИ, крупным акционером радиокомпании является жена мэра Львова Андрея Садового Екатерина Кит-Садовая.

 
ForUm

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