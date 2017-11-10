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Прокуратура Винницкой области не соглашается с судебным решением Апелляционного суда об освобождении от дальнейшего отбывания наказания в виде пожизненного лишения свободы, в связи с заболеванием тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания осужденного, и готовит кассационную жалобу в суд кассационной инстанции.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, в ноябре 2002 года, уроженца Хмельницкой области, на основании приговора Апелляционного суда Хмельницкой области, признали виновным и приговорили к пожизненному лишению свободы по ст. ч. 2 ст. 215-3, ч. 3 ст. 215-3, ч. 2 ст. 140, ч. 3 ст. 142, п «В», «г», «з» ст. 93, п «В», «г», ст. 17, ст. 93, п «А», «г», «е» ст. 19, ст. 93, п «А», «г» ст. 19, ст. 93, ч. 1 ст. 229-6, ст. 257, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263, ст. 248, ст. 357, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины.

«Даже сухой перечень статей Уголовного кодекса Украины, за которые он отбывал наказание, говорит о тяжких преступлениях, которые совершил 44-летний рецидивист. На его совести многочисленные убийства, в том числе, сотрудников правоохранительных органов при исполнении служебных обязанностей», - говорится в сообщении.

Прокуратура считает приговор суда мягким и будет действовать в рамках закона и справедливости.

Напомним, в Украине 3 ноября суд впервые освободил человека, приговоренного к пожизненному лишению свободы.

 


 
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