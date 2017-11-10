Государственная фискальная служба наложила на штраф на резидента Украины и Литвы в размере 300 процентов от неуплаченной им суммы растаможки ввезенного автомобиля Mercedes-Benz. Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины.

Так, автомобиль был ввезен на территорию Украины с уклонением от уплаты таможенных платежей. При пересечении границы в пункте пропуска «Новые Яриловичи» гражданин предъявил таможенникам паспорт гражданина Литовской Республики. Это давало ему право как нерезиденту ввезти автомобиль, который находился на учете в иностранном государстве, без уплаты таможенных платежей в таможенном режиме «временный ввоз» сроком до 1 года.

Однако в ходе проведения аналитически-поисковых мероприятий таможенники установили, что этот же гражданин имеет гражданство и постоянное место жительства в Украине, то есть он является резидентом Украины. А это уже совсем другие требования. Резидентам также разрешено ввозить автомобили в режиме временного ввоза под обязательство об их обратном вывозе, но основным требованием при этом является уплата всех причитающихся платежей: пошлины, НДС и акцизного налога.

«Манипуляции со статусом «резидент» и «нерезидент» позволили гражданину ввезти автомобиль на территорию Украины с нарушением таможенного законодательства, но таможенные платежи ему все же придется оплатить», - заявили в ГФС.

Санкции статьи 485 Таможенного кодекса Украины «Действия, направленные на неправомерное освобождение от уплаты таможенных платежей или уменьшение их размера, а также другие противоправные действия, направленные на уклонение от уплаты таможенных платежей» предусматривают наложение на нарушителя штрафа в размере 300 процентов неуплаченной суммы таможенных платежей.

Согласно постановлению Черниговской таможни ГФС гражданин привлечен к административной ответственности и должен уплатить штраф в сумме 3383516 грн.

Позицию таможни также поддержали суды первой и апелляционной инстанции.

Напомним, в Одессе женщину оштрафовали на 3,6 млн гривен за езду на нерастаможенном автомобиле Cadillac Escalade.