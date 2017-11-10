В течение субботы-воскресенья, 11-12 ноября, в Украине ожидаются периодические дожди, сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Завтра преимущественно без осадков – в Харькове, Луганске, Донецке, но в ночь на воскресенье дожди прикроют и восток тоже. В Карпатах и ​​Прикарпатье районах будет преобладать мокрый снег», - написала она в Facebook.

Завтра, 11 ноября потеплеет до +4 + 11 градусов, на западе похолодает до + 3 + 7 градусов, на юге еще будет теплее, до +13.

В воскресенье, 12 ноября, снова похолодает, в понедельник потеплеет.

А уже с 14 ноября начнется достаточно уверенное похолодание. Начнется оно с запада и севера Украины.

В Киеве на выходных – периодические дожди, завтра порывистый ветер.

В субботу температура воздуха достигнет до +10, в воскресенье снижение, до +5, в понедельник снова до +10, а во вторник начнется похолодание.