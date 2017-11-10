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Министр иностранных дел России Лавров предложил обратиться к американским «чинушам» насчет возможности встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа во Вьетнаме на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Как передает УНИАН, об этом он заявил в эфире одного из российских телеканалов. «Обращайтесь к американцам. Мы слышали заявление Трампа, что он хочет встретиться с Путиным. Что на это говорят остальные его чинуши, я не знаю, спрашивайте у них», - сказал Лавров.

Напомним, 5 ноября Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным в рамках своего турне по странам Азии.

9 ноября государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, выступая на брифинге в Пекине (Китай) отметил, что с российской стороной никогда не было согласования об официальной двусторонней встрече Трампа и Путина на этой неделе во время турне президента США по странам Азии. Госсекретарь подчеркнул, что Трамп и Путин примут участие вместе с другими лидерами в саммите стран АТЭС. Пребывание президента США запланировано с 10 ноября, 12 ноября Трамп приедет на Филиппины. Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что формальная встреча Трампа и Путина на саммите АТЭС не состоится. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что от американской стороны поступают противоречивые заявления, но РФ продолжает работать с тем, чтобы выйти на какое-то понимание, но два президента «так или иначе пересекутся», поскольку находятся в одном городе.
 
ForUm

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