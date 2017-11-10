Министерство внутренних дел предлагает выдавать первое водительское удостоверение на 2 года. Кроме того, предлагается в несколько раз увеличить размеры штрафов за ряд административных правонарушений и ограничить скорость движения в населенных пунктах с 60 до 50 км/ч.

Специализированная антикоррупционная прокуратура утвердила обвинительный акт в уголовном производстве против отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова. Дело направлено в суд.

Аэропорты в 9 городах Украины приостановили работу из-за анонимных сообщений о «минировании», которые оказались ложными. В полицию поступила информация о минировании аэропортов в Виннице, Херсоне, Запорожье, Ивано-Франковске, Черновцах, Харькове, Одессе, Днипре и Ривном.

Трое боевиков террористической организации «ДНР» заочно приговорены к пожизненному лишению свободы за убийство 16-летнего жителя Краматорска Степана Чубенко.

Украина принимает сегодня решения, ставящие под сомнение заявления о стратегическом партнерстве, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий.

Генеральная прокуратура проверяет причастность министра финансов Александра Данилюка, заместителя министра Юрия Буцы и госсекретаря Евгения Капинуса к преступлениям бывшего президента Виктора Януковича.

Специализированная антикоррупционная требует прекратить конфликт между Национальным антикоррупционным бюро Украины и Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что рассматривает вопрос визита в Украину, поскольку хочет посетить могилы поляков в Харькове, а также понять ситуацию на оккупированном Донбассе, поскольку Польша в январе 2018 года начнет работу в Совбезе ООН.

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает распространение информации о запрете ему въезда в Польшу инструментом давления и шантажа.

США готовятся в «ближайшие дни» предложить России план по размещению на Донбассе 20 тысяч иностранных миротворцев ООН.

Известный российский сатирик и юморист Михаил Задорнов умер в возрасте 69 лет.