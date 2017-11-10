Двое российских военнослужащих погибли, еще пятеро получили ранения в результате взрыва боеприпаса на полигоне в Забайкальском крае, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Погибшие и пострадавшие – офицеры и военнослужащие-контрактники. Пострадавшие госпитализированы, угрозы их жизни нет, сообщает «Медуза».
Взрыв произошел на полигоне Цугол во время плановой очистки поля от неразорвавшихся боеприпасов.
Выяснением причин произошедшего займется специальная комиссия Восточного военного округа.
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