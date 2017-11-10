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Двое российских военнослужащих погибли, еще пятеро получили ранения в результате взрыва боеприпаса на полигоне в Забайкальском крае, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Погибшие и пострадавшие – офицеры и военнослужащие-контрактники. Пострадавшие госпитализированы, угрозы их жизни нет, сообщает «Медуза».

Взрыв произошел на полигоне Цугол во время плановой очистки поля от неразорвавшихся боеприпасов.

Выяснением причин произошедшего займется специальная комиссия Восточного военного округа.

 
ForUm

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