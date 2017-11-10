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Министерство юстиции планирует запустить на своем сайте открытый реестр лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов.

Об этом в пятницу рассказал на заседании Верховной Рады глава Минюста Павел Петренко.

«Еще одна новация, которую делает Министерство юстиции, - это публичный реестр злостных неплательщиков алиментов на сайте Минюста, чтобы все знали, кто экономит на своем ребенке», - заявил он, сообщает «Украинская правда».

При этом Петренко напомнил, что сейчас в органах юстиции более 600 исполнительных производств против людей, в основном мужчин, уклоняющихся от уплаты алиментов.

Ранее Петренко предложил лишать права управлять автомобилем родителей, которые отказываются платить алименты.

Напомним, 17 мая Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по улучшению защиты права ребенка на надлежащее содержание, которым предусматривается увеличение алиментов на детей. 

7 июня закон подписал Президент.
ForUm

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