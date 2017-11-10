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Верховная Рада отклонила проект постановления об отмене решения парламента от 19 октября 2017 года о принятии в целом проекта закона «О государственных финансовых гарантиях оказания медицинских услуг и лекарственных средств (№6327-П).

За этот проект постановления проголосовали только 45 народных депутатов из 300, зарегистрированных в сессионном зале. На момент голосования визуально в сессионном зале было ориентировочно до 100 депутатов. Таким образом, после отклонения этого проекта постановления председатель Верховной Рады Андрей Парубий получил возможность подписать закон о медицинской реформе, сообщает УНИАН.

Авторами проекта постановления были народные депутаты от «Оппозиционного блока» Игорь Шурма, Михаил Папиев и внефракционный депутат Олег Мусий. В пояснительной записке к проекту постановления авторы, в частности, отмечали, что принятие закона о медицинской реформе приведет к «сужению содержания и объема существующих прав и свобод, что не допускается при принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы».

Напомним, 19 октября Верховная Рада Украины приняла правительственный закон «О государственных финансовых гарантиях оказания медицинских услуг и лекарственных средств» (№6327). 
ForUm

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