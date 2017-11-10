Лидеры фракций преимущественно игнорируют работу в комитетах и ​​не участвуют в их заседаниях. Об этом заявил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, сообщает пресс-служба КИУ.

По его словам, наихудшие показатели посещаемости у главы фракции «Оппозиционного блока» Юрий Бойко, лидер «Батькивщины» Юлии Тимошенко и главы РПЛ Олега Ляшко. За три года Бойко посетил 2% заседаний комитета, в который входит, Тимошенко - 11%, Ляшко - 41%, Березюк - 75%, Герасимов - 81%, Бурбак - 95%.

Бойко за три года присутствовал лишь на 1 заседании из 60 комитета по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью.

Тимошенко стала членом комитета по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений 15 января 2015 и с тех пор присутствовала на 4 заседаниях комитета из 37.

Ляшко посетил лишь 28 из 68 заседаний комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.

Председатель фракции «Самопомич» Олег Березюк присутствовал на 59 из 79 заседаний комитета по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления.

Председатель фракции БПП Артур Герасимов за три года посетил 74 из 91 заседания комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. При этом за время своего пребывания на посту главы фракции БПП (с 4 апреля 2017 года) Герасимов присутствовал на 12 из 15 заседаний комитета.

Председатель «Народного фронта» Максим Бурбаки присутствовал на 57 из 60 заседаний комитета по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью.

«Бойко, Тимошенко и Ляшко фактически игнорируют работу парламентских комитетов. При этом работа комитетов являет не менее важной составляющей деятельности народного депутата, чем голосования в сессионном зале. Если депутат систематически игнорирует заседания комитета, это указывает, что он не выполняет своих прямых обязанностей. В соответствии со ст. 24 ЗУ «О статусе народного депутата Украины» народный депутат обязан присутствовать на заседаниях комитета, в который он избран, и участвовать в его работе», - отметил Кошель.

Информация о посещении заседаний комитетов ВР собиралась включительно до 3 ноября.