Украинского активиста Владимира Балуха, которого в Крыму обвиняют в хранении боеприпасов, увезли в Центральную районную больницу Раздольненского района из зала суда.

Как сообщает Крым.Реалии, Балуху сделали обезболивающий укол, при этом прокурор настоял на отправке активиста в больницу.

«Балух уже 11 месяцев находится под стражей, несмотря на то, что в соответствии со статьей 255 УПК России лицо по преступлению средней тяжести не может содержаться под стражей больше 6 месяцев. Соответственно, он подлежит освобождению, либо в отношении него должна быть выбрана другая боле мягкая мера пресечения. В настоящее время состояние его здоровья в значительной степени ухудшилось, в том числе из-за условий содержания. Он испытывает сильные боли в области спины. В связи с этим у него имеется нарушение двигательной активности. Надлежащая медицинская помощь ему не оказывается. Соответственно, защита намерена обратиться с ходатайством к суду об изменении Балуху меры пресечения на менее строгую, не связанную с заключением под стражу», – сказала адвокат Ольга Динзе.

Как ранее сообщал ForUm, 8 декабря 2016 года сотрудники ФСБ провели обыски в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма в домах Балуха и его матери, и якобы нашли на крыше дома патроны и динамит. Это не первый обыск в доме активиста, каждый раз в ходе обысков у него снимали с крыши дома и изымали украинский флаг. Есть основания полагать, что патроны были подброшены в ходе обыска с целью фальсификации нового уголовного дела против активиста.

После обыском активиста задержали.

4 августа раздольненский суд аннексированного Крыма вынес приговор украинскому активисту Владимиру Балуху – 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тысяч рублей.

22 августа Следственный комитет РФ возбудил против Балуха новое уголовное дело за якобы нападение на начальника Раздольненского ИВС Валерия Ткаченко.

2 октября подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма вернул уголовное дело против Балуха в суд первой инстанции из-за нарушений в уголовно-процессуальном законодательстве соседней России.