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Заключенный в России украинец Станислав Клых впал в кому еще в начале сентября, и тогда к нему приезжала мать. Сейчас у адвоката нет информации о пребывании политзаключенного в больнице. Об этом заявил адвокат Илья Новиков в эфире телеканала 112 Украина.

«Эта информация (о коме. - Ред.) несколько устарела: он впадал в кому в начале сентября, и где-то более месяца назад его посетила его мать. Она увидела его в плохом состоянии, но по крайней мере он в сознании. Здоровье ухудшилось за последние месяцы, но новой информации о том, что он снова попал в больницу, у нас нет», – отметил оню

Новиков также сообщил, что Клыха посетят консулы.

«У нас нет определенной информации, какие именно лекарства ему давали. Нам сообщили, что якобы по собственной просьбе он был переведен в эту больницу. Мы в это не очень верим. Но нет способа получить точную информацию, по каким причинам он оказался в таком состоянии. Российская тюремная система настаивает на том, что эта информация не для разглашения определенным лицам, включая адвокатов и семьи этих людей», - заявил Новиков.

Напомним, ранее активистка и мать другого освобожденного политзаключенного Ольга Афанасьева сообщила, что Клых шесть дней провел в коме.

Как известно,  26 мая 2016 года Верховный суд Чеченской Республики (Россия) приговорил украинца к 20 годам лишения свободы.
ForUm

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