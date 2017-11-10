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В Днепровском районе столицы произошел пожар на паркинге гипермаркета «Ашан», сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что 9 ноября в 23:59 на ул. Ватутина, 2Т на паркинге под супермаркетом «Ашан» в складском помещении возник пожар.

Фото: Эспрессо

В 2:47 подразделения ГосЧС ликвидировали пожар площадью 200 кв.м. К тушению привлекалось 45 человек личного состава. Причина возникновения возгорания устанавливается.

Травмированных и погибших нет. Причины возникновения возгорания устанавливаются.
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