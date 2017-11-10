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Оборонный бюджет США предусматривает существенное расширение направлений оборонительной помощи Украине. Об этом на своей странице в Facebook сообщил посол Украины в США Валерий Чалый.

«Имеем дальнейшую поддержку США оборонных возможностей Украины. Оборонный бюджет США на 2018 год предусматривает 350 млн долл. на помощь Украине в сфере безопасности и существенное расширение ее направлений. Проект закона санкционирует предоставление нашему государству летальных вооружений оборонного характера», – отметило он.

По словам посла, данный бюджет также включены средства на реабилитацию наших раненых воинов в медицинских учреждениях Соединенных Штатов, обучение и подготовку украинских медицинских специалистов в этой сфере.

«Впервые предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны», – подытожил Чалый.

Напомним, комитеты по вопросам Вооруженных сил США Палаты представителей и Сената утвердили «компромиссный» проект оборонного бюджета на 2018 финансовый год, который предусматривает $350 млн для Украины, в том числе в виде летального оружия.
ForUm

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