За минувшие сутки российско-оккупационные группировки 19 раз нарушили перемирие, в результате боевых действий двое наших военных получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО не претерпела существенных изменений. Противник и дальше продолжал обстрелы позиций украинской армии, одиночно применяя минометы», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, на луганском направлении после 18:00 боевики 4 раза били из пехотного вооружения и минометов калибра 82 миллиметра по защитникам Луганского. Из этого же оружия наемники трижды обстреляли укрепления сил АТО у Крымского. Также под огнем врага оказались наши опорные пункты неподалеку Трехизбенка, Золотого, Валуйского. Кроме того, около 22 часов боевики выпустили 20 снарядов из артиллерии калибра 122 миллиметра в окрестностях Старого Айдара.

На подступах к Донецку противник из гранатометов вел огонь по позициям Вооруженных сил Украины возле Авдеевки. А на приморском направлении захватчики вечером применяли стрелковое оружие у Славного.

При это в штабе подчеркнули, что в ответ силы АТО 12 раз применяли оружие на поражение противника.