также в разделеПроисшествия
ДТП под Ривным: из-за пьяного священника две женщины оказаилсь в больнице 42
Сутки в АТО: один военный погиб, трое – ранены 27
Под Донецком взорвался склад боеприпасов боевиков 92
Ситуация в зоне АТО обострилась, погибли 2 военных 128
Украинец во время прохождения границы напал на польского таможенника 67
В Одессе ночью горели 18 авто 74
АТО: Боевики применили минометы у Водяного и Трехизбенки 44
На Киевщине на сахарном комбинате взорвался снаряд, погиб рабочий 106
В Киеве едва не избили Шкиряка 184
Боевики обстреляли из «Градов» Авдеевку и Опытное, ранены 2 военных 66
В Винницкой области в водоеме нашли тела троих мужчин 117
В Днипре в результате взрыва гранты ранены 5 полицейских 75
В центре Харькова неизвестные расстреляли иномарку, водитель погиб 46
В Харькове неизвестные расстреляли авто, водитель погиб 70
В Одесской области взорвался автомобиль, водитель погиб 300
В Одессе рухнула стена двухэтажного жилого дома 171
Боевики активизировали обстрелы, ранены 3 военных 37
В Мариуполе скончался нацгвардеец, подорвавшийся на мине 67

За минувшие сутки российско-оккупационные группировки 19 раз нарушили перемирие, в результате боевых действий двое наших военных получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО не претерпела существенных изменений. Противник и дальше продолжал обстрелы позиций украинской армии, одиночно применяя минометы», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, на луганском направлении после 18:00 боевики 4 раза били из пехотного вооружения и минометов калибра 82 миллиметра по защитникам Луганского. Из этого же оружия наемники трижды обстреляли укрепления сил АТО у Крымского. Также под огнем врага оказались наши опорные пункты неподалеку Трехизбенка, Золотого, Валуйского. Кроме того, около 22 часов боевики выпустили 20 снарядов из артиллерии калибра 122 миллиметра в окрестностях Старого Айдара.

На подступах к Донецку противник из гранатометов вел огонь по позициям Вооруженных сил Украины возле Авдеевки. А на приморском направлении захватчики вечером применяли стрелковое оружие у Славного.

При это в штабе подчеркнули, что в ответ силы АТО 12 раз применяли оружие на поражение противника. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

29
Теги