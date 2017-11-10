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В результате обрушения жилого дома в Ижевске погибли 6 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию экстренных служб региона.

«Пострадали девять человек, из них шесть погибли, в том числе двое детей», — сказал собеседник агентства.

По его словам, один ребенок находится на стационарном лечении, еще двум пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно.

Ранее сообщалось о 4 погибших.

Напомним, 9 ноября в российском Ижевске в результате взрыва газа обрушилась часть жилого дома с первого по девятый этаж.
ForUm

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