В результате обрушения жилого дома в Ижевске погибли 6 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию экстренных служб региона.

«Пострадали девять человек, из них шесть погибли, в том числе двое детей», — сказал собеседник агентства.

По его словам, один ребенок находится на стационарном лечении, еще двум пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно.



Ранее сообщалось о 4 погибших.

Напомним, 9 ноября в российском Ижевске в результате взрыва газа обрушилась часть жилого дома с первого по девятый этаж.