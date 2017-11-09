Адвокат Игорь Кириленко, представляющий интересы Виктора Медведчука, заявил, что действия журналистов «Радио Свобода» нарушают нормы действующего законодательства и содержат все признаки преступления, подпадающего под действие статьи 182 Уголовного кодекса Украины («нарушение неприкосновенности частной жизни»). Сейчас в связи с указанными событиями в Национальную полицию Украины и Генеральную прокуратуру Украины поданы заявления о совершении уголовного преступления.

Адвокат отметил, что провокации со стороны журналистов «Радио Свобода» в отношении Виктора Медведчука только в течение последней недели имели место дважды ― 5 и 7 ноября. Так, 5 ноября 2017 группа лиц, выдававших себя за журналистов «Радио Свобода», в частности Михаил Ткач и другие, пыталась силой прорваться к Медведчуку и членам его семьи в то время, когда те находились в здании аэропорта «Киев». 7 ноября 2017 года произошло практически то же самое, причем дважды за один день в отношении Виктора Медведчука.

«Журналисты» пытались спровоцировать охранников Медведчука В.В. на драку, при этом у одного из нападавших было замечено оружие. Охрана действовала законно, не применяла ни оружия, ни специальных средств, не применяла физического насилия. Ни один из нападавших не пострадал», ―сообщил адвокат.

Адвокат ссылается на статью 32 Конституции Украины, согласно которой вмешательства в личную и семейную жизнь недопустимо. Часть 2 этой статьи запрещает сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия. Решение Конституционного суда № 1-9 / 2012, разъясняющее эту статью Основного Закона гласит, что конфиденциальной информацией о личности являются любые сведения и / или данные об отношениях неимущественного и имущественного характера, обстоятельства, события, отношения и т.д., связанные с личностью и членами его семьи.

В этом же решении Конституционный суд исходит из допустимости сбора и распространения информации в отношении только лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или органов местного самоуправления, должностных или служебных полномочий. «Господин Медведчук В.В. таким лицом не является», — подчеркнул Кириленко и добавил, что статьями 5, 11, 21 Закона Украины «Об информации» определено: сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о Медведчуке возможны только с его согласия. Таким образом провокация журналистов «Радио Свобода» подпадает под действие статьи 182 Уголовного кодекса Украины («нарушение неприкосновенности частной жизни»)», ― заявил Кириленко.

Он также добавил, что на телевизионном канале UA:Перший 9 ноября в 20:25 запланирован выход программы «Схемы», в которой будет обнародована конфиденциальная информация о Медведчуке В.В. без согласия на то последнего, что будет прямым и сознательным нарушением закона. «Подчеркиваю, что причастные к этому лица понесут ответственность согласно действующему законодательству Украины», ― заявил Кириленко.