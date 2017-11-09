Верховная Рада поддержала в повторном втором чтении новую редакцию закона о жилищно-коммунальных услугах. Документом с 1 января 2019 года вводится пеня за каждый день просрочки оплаты после даты, до которой должны быть оплачены жилищно-коммунальные услуги.

Польские средства массовой информации сообщили, что главе Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу запрещен въезд в Польшу.

Новым командующим сил АТО стал генерал-лейтенант Михаил Забродский, командующий десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины.

Верховная Рада приняла закон №7258 «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2017 год».

Президент Украины Петр Порошенко не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с Российской Федерацией.

С 1 января 2018 года упрощаются визовые требования к гражданам Украины для краткосрочных визитов в Японию.

Первый заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Ивица Дачич вызвал для консультаций посла Сербии в Украине Раде Булатовича.

Народные депутаты поддержали постановление, которым отозвали Сергея Рыбалку с поста главы финансового комитета парламента.

Апелляционный суд Киева отменил домашний арест заместителя министра обороны Игоря Павловского, подозреваемого в хищении 149 млн гривен при закупке топлива для Минобороны.

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов прохождения государственной службы».

Комитеты по вопросам Вооруженных сил США Палаты представителей и Сената утвердили «компромиссный» проект оборонного бюджета на 2018 финансовый год, который предусматривает $350 млн для Украины, в том числе в виде летального оружия.

Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание в отношении заместителя руководителя Главного департамента по вопросам национальной безопасности и обороны Администрации Президента Украины Владимира Колесника по результатам полной проверки представленных им деклараций.

Глава кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский положительно воспринял предложение украинской стороны в деле проведения в ближайшее время встречи Консультативного комитета президентов Польши и Украины.

Национальное антикоррупционное бюро считает незаконной спецконфискацию 156,8 млн долларов с арестованных счетов компании, подконтрольной беглому народному депутату Александру Онищенко.

Верховная Рада приняла за основу проект Закона «О приватизации государственного имущества».

Неизвестный мужчина сообщил по телефону в полицию о заминировании станции метро «Дворец спорта», всей Святошинско-Броварской линии и палаточного городка на площади Майдан Назалежности. Сообщение оказалось ложным.

Суд арестовал водителя Volkswagen Touareg, второго участника смертельного ДТП в Харькове, Геннадия Дронова на 42 суток без права внесения залога.

Неизвестные устроили потасовку в здании Киевского городского совета на ул. Крещатик, 36.

В российском Ижевске в результате взрыва газа обрушилась часть жилого дома с первого по девятый этаж. В результате обрушения погибли 4 человека.