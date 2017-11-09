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Сегодня, 9 ноября, министр иностранных дел Украины Павел Климкин пригласил на украинский обед в МИД глав иностранных дипломатических представительств, которые выучили и свободно общаются на украинском языке, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

Обед был посвящен Дню украинской письменности и языка, который с 1997 года отмечается ежегодно 9 ноября в день памяти преподобного Нестора-Летописца.

Приветствуя усилия глав дипломатических представительств в изучении украинского языка, министр отметил: «Мы призываем всех, кто интересуется Украиной, ее историей, традициями, культурой, изучать украинский язык. Это позволит не только получать информацию из первоисточников о событиях, происходящих в украинском настоящем, но и почувствовать колорит нашей страны через фольклорные материалы, песни, стихи, произведения известных писателей».

Участники обеда имели также возможность угоститься блюдами современной украинской кухни и поделиться собственным опытом изучения украинского языка, который является одним из самых распространенных языков в мире, как иностранного.

Участие в мероприятии приняли посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии госпожа Джудит Гоф, посол Канады Роман Ващук, посол Литовской Республики Марюс Януконис, посол Республики Польша Ян Пекло, посол Франции госпожа Изабель Дюмон и председатель офиса Совета Европы Мортен Энберг.
ForUm

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