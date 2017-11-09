Папа Римский Франциск пожелал Украине мира. Об этом он заявил сказал во время встречи с общиной Папской Украинской коллегии святого Иосафата, сообщает Радио Ватикана.

«И в наши дни мир изранен войнами и насилием. В особенности в вашей возлюбленной украинской нации, из которой вы происходите и куда вернетесь по окончании учебы в Риме, народ переживает драму войны, порождающей страдания в первую очередь в охваченных ею районах, еще более уязвимых из-за приближающихся зимних холодов. Сильно стремление к справедливости и миру, которые отвергают всяческую форму ущемления, социальной и политической коррупции, - и расплачиваются за них всегда бедные. Пусть Бог дарует помощь и мужество тем, кто трудится ради созидания более справедливого и солидарного общества», – отметил он.

Папа отметил важность экуменического диалога и преподал всем апостольское благословение, «призывая в Украину мир и экуменическую гармонию».