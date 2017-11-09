Президент Польши Анджей Дуда считает, что в основе взаимоотношений с Украиной должна лежать правда, в том числе и в вопросах истории.

Журналисты поинтересовалось у польского президента, тяжело ли в отношениях с Украиной «взвешивать» с одной стороны историческую политику, а с другой - важность союза с Киевом и что важнее - историческая политика или актуальный интерес Польши, в частности в связи с «московским контекстом».

«Все важно. Историческая политика также важна и с этим трудно не согласиться, ибо история и историческая память влияет на нынешние взгляды, влияет также на формирование различных институтов, а также на межличностные отношения», - сказал Дуда, сообщает «Польское Радио».

Президент отметил, что «никто из людей, которые пытаются рационально воспринимать политику, не сомневается в том, что именно для этих международных отношений дословно международных, то есть между народами, правда очень важна».

«Эти отношения не могут основываться на лжи, на клевете, на замалчивании и отрицании истории, особенно трагической», - отметил президент Польши.

По его словам, «чтобы эти отношения были хорошими, об истории, особенно о трагических событиях, о вине нужно говорить и надо их признавать, а жертв надо позволить увековечить.

«Нельзя также терпеть ситуацию, когда высокопоставленные представители различных учреждений в определенной стране ведут себя неприемлемым образом для реализации взаимоотношений на принципе добрососедских отношений», - сказал Дуда. Он добавил, что хочет «сказать об этом настолько вежливо, насколько это возможно».

Напомним, 8 ноября пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко сообщил, что в связи с напряжением в отношениях между Варшавой и Киевом Президент Порошенко инициирует чрезвычайное заседание Консультативного комитета президентов Украины и Польши.

В свою очередь глава кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский положительно воспринял предложение украинской стороны.