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Киевский городской совет запретил передвижные цирки шапито в столице.

За принятия соответствующего проекта решения в целом проголосовали 66 депутатов при минимально необходимом 61, передают Українські Новини.

В проекте решения обозначается, что в передвижных цирках нарушаются правила обращения с животными, животные часто лишены нормальных условий содержания.

Указано, что содержание диких животных в неволе допускается только при наличии разрешения, которое выдается Министерством экологии и природных ресурсов.

При этом Государственная экологическая инспекция Киева при проверках всегда фиксирует у заезжих цирков шапито отсутствие разрешений на использование диких животных.

Кроме того, закон «О защите животных от жестокого обращения» запрещает создание передвижных зоопарков и дрессировки животных с применением насилия, но он пока не запрещает деятельность передвижных цирков шапито.

Решением рекомендовано департаменту благоустройства КГГА не выдавать разрешения на размещение цирков шапито.

Напомним, в Киеве запретили выгуливать собак и котов у школ, детсадов и больниц
ForUm

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