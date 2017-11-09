Сирийская правительственная армия в четверг, 9 ноября, заявила об освобождении от боевиков «Исламского государства» Абу-Камаль. Это последний город на территории Сирии, который до сих пор было под контролем ИД, сообщает DW.

Соответствующее заявление армии распространило государственное сирийское информагентство Sana. «Освобождение города Абу-Камаль очень важно, потому что это свидетельствует об общем падении проекта ИГ в регионе», - говорится в заявлении.

Освобождение Абу-Камаль подтвердили в Сирийском центре мониторинга соблюдения прав человека. По данным организации, правительственная армия предоставила боевикам коридор, по которому они могли выйти из города. Теперь надо выбить исламистов из последних отдельных ячеек в Сирии.

На протяжении последних месяцев ИГ претерпела ряд тяжелых поражений в Сирии и Ираке. В июле исламисты отступили из иракского Мосула. В октябре – из Ракки, которую раньше называли «столицей» ИГ в Сирии. На днях сирийская правительственная армия отвоевала у боевиков город Дейр-эз-Зор.