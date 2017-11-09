также в разделеМир
В российском Ижевске обрушились девять этажей жилого дома 66
КС Испании аннулировал декларацию о независимости Каталонии 54
Забастовки в Каталонии проходят мирно 30
В Каталонии началась массовая забастовка 121
Трамп назвал КНДР адом 44
Хокинг предупредил, что человеческая раса может погибнуть через 600 лет 97
Боснийские сербы установили памятник Чуркину 54
СМИ узнали, когда начнутся слушания по Пучдемону 49
Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном 69
Названо имя мужчины, устроившего стрельбу в церкви в Техасе 88
В документах Paradise Papers засветились 13 «друзей Трампа» 74
Суд в Брюсселе отпустил Пучдемона и его четверых коллег 43
В Саудовской Аравии в результате крушения вертолета погиб принц 68
В США в результате стрельбы в церкви погибли 27 человек 70
В РФ во время массовых акций протеста задержали более 400 человек 145
Почти всю территорию Ирака освободили от ИГИЛ 46
Канада ввела санкции против 30 россиян 40
Пучдемон назвал себя легитимным 47

Сирийская правительственная армия в четверг, 9 ноября, заявила об освобождении от боевиков «Исламского государства» Абу-Камаль. Это последний город на территории Сирии, который до сих пор было под контролем ИД, сообщает DW.

Соответствующее заявление армии распространило государственное сирийское информагентство Sana. «Освобождение города Абу-Камаль очень важно, потому что это свидетельствует об общем падении проекта ИГ в регионе», - говорится в заявлении.

Освобождение Абу-Камаль подтвердили в Сирийском центре мониторинга соблюдения прав человека. По данным организации, правительственная армия предоставила боевикам коридор, по которому они могли выйти из города. Теперь надо выбить исламистов из последних отдельных ячеек в Сирии.

На протяжении последних месяцев ИГ претерпела ряд тяжелых поражений в Сирии и Ираке. В июле исламисты отступили из иракского Мосула. В октябре – из Ракки, которую раньше называли «столицей» ИГ в Сирии. На днях сирийская правительственная армия отвоевала у боевиков город Дейр-эз-Зор.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги