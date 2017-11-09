По факту хулиганских действий в развлекательном заведении в центре Киева открыто уголовное производство.

По данным пресс-службы столичной полиции, накануне вечером около 50-ти молодых людей на улице Прорезной забежали в ресторан-караоке и в холле помещения бросили файеры и дымовые шашки. В результате инцидента никто из персонала и посетителей не пострадал.

По указанному адресу выехали экипажи патрульной полиции, сотрудники управления полиции охраны и следственно-оперативная группа территориального управления полиции. На момент прибытия правоохранителей злоумышленники скрылись. Полиция задокументировала событие и опросила свидетелей.

Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства этого правонарушения.