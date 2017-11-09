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В столице на улице Пражской от взрыва гранаты квартире погиб мужчина, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что в 11:45 в дежурную часть Днепровского управления полиции позвонила местная жительница с сообщением о взрыве в квартире соседей. На вызов немедленно выехала следственно-оперативная группа.

По информации начальника Днепровского управления полиции Александра Кузьмина, в квартире по улице Пражской правоохранители обнаружили тело 24-летнего мужчины, который погиб в результате взрыва, предварительно - боевой гранаты.

«В настоящее время нам известно, что в квартире проживали два брата, один из которых находился дома. Вероятно, он пытался разобрать гранату, которая взорвалась. Это услышала соседка, которая и вызвала полицию», - отметил Кузьмин.

Информация о происшествии должным образом зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Днепровского управления полиции. Сейчас правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет принято решение о предоставлении правовой квалификации события.
ForUm

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