Журналисты программы «Схемы» соврали об атаке на них людей лидера организации «Украинский выбор» Виктора Медведчука в аэропорту «Киев» из-за давнего конфликта с политиком.
Об этом «Обозревателю» рассказал источник из окружения Медведчука.
«Это была провокация чистой воды. Некоторое время назад мы отвечали на запрос «Радио Свобода», что не даем комментарии бульварным изданиям. Насколько я понимаю, у «Свободы» есть американские хозяева, которым очень сильно не нравится, что кто-то из Украины ведет переговоры с Россией», — сказал источник.
Также в окружении Медведчука объяснили, что конфликт с «Радио Свобода» возник два года назад, когда у политика брали интервью.
«Они ему приписали слова про Крым, которые он никогда не говорил . О том, что полуостров никогда не вернется. Мы выложили на сайте диктофонную запись этого интервью, где было четко слышно, что это ложь. А сейчас они действуют путем провокаций, потому что «Украинский выбор» с ними не общается, а им надо как-то оправдывать свое существование перед спонсорами», — объяснил источник.
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