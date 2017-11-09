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Польша никогда не согласится поставить знак равенства между УПА и Армией Крайовой.

Об этом заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский, сообщает Европейская правда ос ссылкой на портал Interia.pl.

По словам дипломата, его последний визит во Львов показал много нерешенных проблем и отсутствие воли их решать.

«Мы никогда не согласимся поставить знак равенства между УПА и Армией Крайовой, а это мы порой слышим от отдельных украинских собеседников», - сказал Ващиковский.

Он признал, что во время войн случаются разные вещи.

«Однако со стороны Армии Крайовой не было политики уничтожения населения на территории, где шла война с оккупантом. Со стороны УПА такая политика была, и это задокументированные факты», - заявил министр.

Он отметил, что Украина нуждается в адвокате на международной арене, и Польша может остаться таким адвокатом. Однако Ващиковский повторил свой тезис о том, что российская агрессия не может быть оправданием, чтобы избежать проблем и проведения реформ.

«Мы еще терпеливы, но другие европейские страны, такие как Венгрия и Румыния, уже начинают действовать против интересов Украины, например, в декабре не будет комиссии Украина-НАТО, зато будет подобная встреча с Грузией», - сказал польский дипломат.

«Мы хотим, чтобы украинцы осознали, что у них могут быть реальные проблемы, созданные не обязательно Польшей. Но Польша может помочь их решить. Посмотрим, как они на это отреагируют», - заявил он.

Напомним, Ващиковский в ходе официального визита во Львов отказался посетить Национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого» из-за позиции его директора о том, что Польша 1918 оккупировала Западную Украину.

Президент Украины Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания Консультационного комитета президентов Украины и Польши в связи с заявлениями со стороны представителей официальной польской власти в адрес Украины. 
ForUm

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