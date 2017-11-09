Правоохранители изъяли 2 меча у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра во время обысков.
Об этом Українським Новинам сказал источник в правоохранительных органах.
«Особых ценностей в ходе обысков у него не обнаружили, но изъяли 2 инкрустированных меча», - сообщил он.
На данный момент правоохранители изучают ценность изъятых мечей.
У второго фигуранта – экс-замминистра внутренних дел Сергея Чеботаря – изъяты денежные средства.
Также у подозреваемых изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и документы.
Напомним, 31 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.
В рамках расследования дела о закупке рюкзаков для МВД детективы НАБУ задержали Александра Авакова, бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера Владимира Литвина.
1 ноября Соломенский райсуд Киева избрал сыну министра меру пресечения в виде личного обязательства. Чеботаря и Литвина также отпустили под личное обязательство.
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обжаловала эти постановления.
7 ноября на сына Авакова надели электронный браслет.
Суд арестовал недвижимость Александра Авакова и экс-замминистра Чеботаря.
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