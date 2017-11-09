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Правоохранители изъяли 2 меча у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра во время обысков.

Об этом Українським Новинам сказал источник в правоохранительных органах.

«Особых ценностей в ходе обысков у него не обнаружили, но изъяли 2 инкрустированных меча», - сообщил он.

На данный момент правоохранители изучают ценность изъятых мечей.

У второго фигуранта – экс-замминистра внутренних дел Сергея Чеботаря – изъяты денежные средства.

Также у подозреваемых изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и документы.

Напомним, 31 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра. 

В рамках расследования дела о закупке рюкзаков для МВД детективы НАБУ задержали Александра Авакова, бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера Владимира Литвина.

1 ноября Соломенский райсуд Киева избрал сыну министра меру пресечения в виде личного обязательства. Чеботаря и Литвина также отпустили под личное обязательство.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обжаловала эти постановления.

7 ноября на сына Авакова надели электронный браслет

Суд арестовал недвижимость Александра Авакова и экс-замминистра Чеботаря.
ForUm

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